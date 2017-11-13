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شكاوى المستخدمين من «آيفون X» تتواصل.. وهذه المشكلة الجديدة

شكاوى المستخدمين من «آيفون X» تتواصل.. وهذه المشكلة الجديدة
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تواصل – فريق التحرير:

نشر بعض مُستخدمي هواتف “آيفون X” شكاوى على “تويتر”، وموقع “Reddit” حول صدور “ضجيج وطقطقة” من سماعة الجهاز العلوية.

وبحسب الشكاوى، تظهر المشكلة عند رفع درجة الصوت بشكل كبير، أو عند تشغيل مكبر الصوت أثناء إجراء المكالمات، لتبدأ أصوات غريبة مزعجة بسبب الصوت العالي للسماعة.

وأكد أحد المستخدمين أنه توجه لمتجر “آبل” وشارك المشكلة معهم ليقوم الموظفون هناك باستبدال الجهاز بواحد جديد، لكن القطعة الجديدة أيضاً عانت من نفس المشكلة ليؤكد موظف متجر “آبل” أنها من نظام التشغيل بنسبة كبيرة جداً.

وواجه مستخدمو “آيفون 8” نفس المشكلة سابقاً، لتقوم آبل بتحديث iOS لمعالجتها؛ الأمر الذي يعني أن تحديثاً جديداً قد يعالجها رفقة مشاكل ظهور خط أخضر اللون على أطراف الشاشة.

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