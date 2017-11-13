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بالصور.. آخر تطورات العمل في مشروع إعادة تأهيل «بئر زمزم»

بالصور.. آخر تطورات العمل في مشروع إعادة تأهيل «بئر زمزم»
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تواصل – فريق التحرير:

تفقد نائب أمير مَكَّة الأمير عبدالله بن بندر في جولة ميدانية، برفقة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَبَوِيّ الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، آخر تطورات العمل في مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم بالمسجد الحرام.

وكانت الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَبَوِيّ، قد تَوَقَّعَت أن تستمر أَعْمَال تطوير بئر زمزم إلى شهر رمضان المقبل، حيث يستغرق العمل في المشروع بشقيه 7 أشهر.

يُذْكَرُ أَنَّ مشروع تطوير بئر زمزم ينقسم إلى قسمين رَئِيسِيّين؛ يشمل القسم الأول استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخَاصَّة بزمزم، وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبارات الإِجْمَالي ٨ أمتار وطولها ١٢٠ متراً.

ويتضمن القسم الثَّانِي من المشروع استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخَاصَّة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بقبو المسجد الحرام القديم؛ للتقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه زمزم قدر الإمكان، ووضع نوعية خَاصَّة من البحص المعقم؛ وَهُوَ ذو نفاذية عالية للمياه.

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