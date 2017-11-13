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اليمن.. امرأة حوثية ترتكب جريمة قتل بشعة في «إب»

اليمن.. امرأة حوثية ترتكب جريمة قتل بشعة في «إب»
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تواصل – وكالات:

شهدت مدينة إب وسط اليمن أول جريمة قتل نفذتها ميليشيات نسائية مسلحة تابع لجماعة الحوثي والمخلوع، والتي راح ضحيتها أحد الشباب الأعزل من السلاح وسط شارع عام.

وأكدت مصادر مطلعة أن امرأة أربعينية منخرطة في صفوف مسلحي ميليشيات المخلوع والحوثي الانقلابية، أقدمت مساء أمس الأحد على قتل الشاب “عمار المبيض” في مدينة إب، حيث فتحت عليه نيران سلاح آلي (كلاشنكوف) في شارع تعز أمام جمع من المواطنين وسقط قتيلاً دون أي ذنب اقترفه.

والغريب أن المرأة الجانية غادرت الشارع بعد الجريمة، متحدية المدنيين بسلاحها دون أن يعترض طريقها أحدٌ، ولم تحرك الأجهزة الأمنية الخاضعة لسلطة الانقلابيين بالمحافظة ساكناً تجاه هذه الجريمة.

وأضافت المصادر أن المرأة الحوثية المسلحة شوهدت وهي تشارك الميليشيات جرائم مداهمة بعض منازل المواطنين بمدينة إب، وتقوم بمهام لوجستية كتفتيش غرف النساء وترويعهن بحثاً عن مطلوبين لميليشيا الانقلاب لكنهم لأول مرة يسجلون جريمة قتل وسط شارع عام، بحسب مأرب برس.

وعن أسباب الجريمة أوضحت بعض المصادر أن شقيق الضحية “عمار المبيض” كان طالباً في دار الحديث الخاصة بجماعة الشيخ الراحل مقبل الوادعي السلفية بصعدة، وقاتل دفاعاً عن دماج ضد الميليشيات الحوثية قبل أن تهجرهم الميليشيات منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    الله يفقدها اعز ما تملك ويسلط عليها ويحرق بطنها في الدنيا قبل الاخره

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