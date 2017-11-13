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العراق يضبط أجهزة تنصت إيرانية على الحدود مع المملكة

العراق يضبط أجهزة تنصت إيرانية على الحدود مع المملكة
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تواصل – وكالات:

عثرت قوات الأمن العراقية قبل أيام على أجهزة تنصت إيرانية مزروعة قرب الحدود مع المملكة، بهدف التنصت والتجسس على الهواتف النقّالة وخدمات الإنترنت اللاسلكية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أنه عُثر أيضا على رادارات ترصد حركة الطائرات، حيث أقر وزير الاتصالات الإيراني منذ أيام بأن الأجهزة الأمنية العراقية جمعت أجهزة إلكترونية تابعة لوزارته في الأراضي العراقية، مبررا ذلك بأنها لتأمين الإيرانيين في العراق، وفق زعمه.

وأضافت المصادر، وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية، أن الحرس الثوري الإيراني ركّب كذلك أجهزة إلكترونية متطورة جداً تغطي كل الطرق التي تمتد من إيران إلى المدن العراقية، وتستطيع تغطية الأراضي السعودية ودول الخليج كذلك.

 

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