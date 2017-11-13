منح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطناً تبرعوا بالدم 10 مرات

تواصل – واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح 60 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة المناسبة لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.

والمتبرعون هم :

المقدم بندر عقاب المضيان، والرائد حسام محمد العيد ، والرائد مهندس سعد سلطان القحطاني، ورئيس رقباء ناصر سعد الحرابي، والعريف حسن إبراهيم بيضي، وعمر عبدالله الزامل، وعبدالرحمن راشد الصدي، ومحمد عبدالله سعيد، وحسن حسين باروم، ومتعب حمد الاصقه، وقيس عبدالرحمن الشعلان، ومحمد عبدالله باحطاب، ومتعب محمد الدخيل، ومحمد سعود العريفي، ومعتز سليمان الرويشد، وصالح سليمان عمير، وصالح سعد الخريجي، وسعود محمد العرقي، وعوض ناصر القحطاني، وفيصل مشاري العبدالكريم، ومشعل أحمد الشاعر، وعبدالله حسن آل فريان، وعبدالرحمن حسين المالكي، ومحمد عوض آل محمد، وخالد محمد عيسى، وصالح عبدالله العواد، وعلي سعد الكثيري، وفهد عبدالله الهياس، ومحمد عبدالله المنيف، وعصام علي الغامدي، والنقيب طيار عبدالله تركي العتيبي، وإبراهيم عبدالرزاق الغامدي، وعبدالعزيز سعيد الزهراني، وعبدالله سفر الغامدي، وخالد عثمان القاشي، وتركي عمر الرحماني، ومحمد عبدالرحيم الأحمدي، ومحمد شحات أبوالعرى، وسهيل وسام علمي، وعبدالإله سعد البلوي، ومحمد سعود العصيمي، وعلي حسن الزهراني، وسعود محمد الصليبي، ومشعل إسماعيل الغامدي، وسلطان هيف الشهراني، و طامي محمد المتحمي، والرقيب أول عبداللطيف محمد الشهري، والجندي أول فواز سالم المالكي، والجندي أول ياسر يحي عسيري، وفارس عبدالله المفيدي، ووائل عويض الجهني، ويوسف شحات الحربي، والياس عبدالله حملي، وأحمد علي الهندي، والعريف محمد علي القرني، وثامر حمود الحجيلي، وفهد عبدالله الشميمري، وسعود مرزوق السويهري، وسمير سراج اللحياني، ومحمد مسلم المحمادي.