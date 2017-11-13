المدينة.. برنامج تدريبي لمنسوبي «الهيئة» للتعامل مع بلاغات الابتزاز

تواصل – واس:

يُنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة، ممثلاً في إدارة التطوير، برنامجاً تدريبياً يستهدف أعضاء الهيئة الميدانيين تحت عنوان: “مهارات التعامل مع بلاغات الابتزاز”.

ويقدم البرنامج الذي يستمر لـ 5 أيام، نخبة من المدربين المتخصصين، وذلك في إطار تنمية مهارات منسوبي الهيئة، ورفع مستوى أدائهم، من خلال التدريب والتأهيل على المهارات الرئيسية؛ سعياً للارتقاء بمستوى العمل وجودة الأداء بما يُحقق إظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المنهج الصحيح.