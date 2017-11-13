«الصحة»: التدخين ممنوع نهائياً حتى خارج المنشأة لمسافة 15 متراً

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وجه وزير الصحة توفيق الربيعة كافة مديريات الشؤون الصحية وقطاعات الوزارة بجميع أنحاء المملكة بمنع التدخين لكافة العاملين بتلك القطاعات والمراجعين لكافة المستشفيات، وقطاعات الصحة.

واستثنى التوجيه بأنه في حال عدم الامتناع عن التدخين والإصرار على تعاطيه، ‏فإنه يلزم الابتعاد بمسافة لا تقل عن 15 متراً عن محيط المنشأة الخاصة بالوزارة.

وتضمن التوجيه أيضاً أنه في حال مخالفة القرار يغرم كل من يتعاطى التدخين في المواقع الخاصة بوزارة الصحة بغرامة مالية مقدارها 200 ريال، ‏وسيتم رصد المخالفات عن طريق كاميرات المراقبة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأهاب الوزير بالجميع من العاملين والمراجعين بالالتزام حرصاً على المصلحة العامة، ويأتي قرار الوزير نظراً لما يترتب على التدخين من آثار سلبية على صحة الفرد والمجتمع، وما ينتج عنها من خسائر مادية معنوية، إضافة إلى اللائحة التنفيذية ‏الصادرة من وزارة الصحة والتي تنص على أنه “يمنع التدخين في الوزارات والمصالح الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة”.