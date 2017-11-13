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ضبط 37 مشروعاً مخالفاً لنظام البيع على الخارطة في 10 مدن

ضبط 37 مشروعاً مخالفاً لنظام البيع على الخارطة في 10 مدن
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمين العام لبرنامج البيع على الخارطة بوزارة الإِسْكَان محمد الغزواني أن فرق الضبط والرقابة في برنامج “وافي”، ضبطت خلال الأشهر الـ6 الماضية 37 مَشْرُوعَاً مخالفاً في 10 مدن، هي: مَكَّة الْمُكَرَّمَة والرياض وجدة والأحساء والخبر والدمام وعرعر وعسير والمدينة الْمُنَوَّرَة وجازان، وذلك من خلال عدد من الجولات الرقابية والتفتيشية للتحقق من تطبيق الأنظمة والضوابط المتعلقة بتنظيم أَنْشِطَة الوحدات العقارية على الخارطة.

وَشَدَّد الغزواني أن التهميش لا يتم على الصك، فِي حَالِ كان مملوكاً لأحد المصارف، مقابل حصول المطور على تسهيلات ائتمانية، لافتاً إلى أن لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة تدرس كل مشروع على حِدَة، وتتخذ الإجراء المناسب الذي يخدم مصلحة القائمين على المشروع، ويحقق الفائدة المرجوة لكل المتعاملين.

ويهدف التهميش على صك عقار المشروع لدى كاتب العدل إلى عدم التصرف في ملكية العقار، والتنسيق مع الجهة المالية الممولة جزئياً للمطور، لعدم التصرف بالعقار وَفْقَ اشتراطات معينة.

وأَوْضَحَ الغزواني أن عدد الوحدات التي جرى الترخيص لها من قبل برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» وصل إلى نحو 50 ألف وحدة سكنية موزعة على كل المناطق، مُتَوَقّعَاً زيادة في عدد الوحدات العقارية المرخصة بنهاية العام الحالي.

وَأَشَارَ الغزواني إلى أهمية دور الجمهور فِي كَشْفِ المخالفات والبيوع الوهمية، مُنَوِّهَاً بأن 47% من مجموع عمليات البيع والتسويق الوهمية لمشاريع البيع على الخارطة كشف عنها عن طريق شكاوى من مواطنين، فيما كشف عن بقية المخالفات (53%) عبر الجولات الرقابية التي تجري بشكل منتظم في إطار دور البرنامج لحماية السوق، مُبَيِّنَاً أن ضبط المخالفات كان خلال عدد من المعارض العقارية، بِحَسَبِ “مكة”.

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