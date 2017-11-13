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نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد «عواجي»

نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد «عواجي»
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تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحُكُومِيّة بالمنطقة، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية الحصامة، التابعة لمحافظة أحد المسارحة صلاة الميت على شهيد الواجب وكيل رقيب عواجي بن حسن عطيف، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار مع مِيلِيشِيا الحوثي والمخلوع صالح بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعقب الصلاة تلقى سُمُوّه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.

ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حَفِظَهُمَا اللهُ – وسمو أمير منطقة جازان لوالد وأبناء وأشقاء وذوي الشهيد، سَائِلاً الله عَزَّ وَجَلَّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مِنْ جَانِبِهِم، عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعْتِزَازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع سمو نائب أمير منطقة جازان، مدير مكتب سمو نائب أمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد آل مرعي، ومدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، ومحافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، ومدير إدارة قوة جازان العميد الركن عادل بن هادي الحكمي.

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