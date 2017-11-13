تواصل – الرياض:

قالت الروبوت “صوفيا”، الحاصلة على الجنسية السعودية، إنها فوجئت بمنحها الجنسية السعودية، خلال مؤتمر إطلاق مشروع “نيوم”.

وأَضَافَت: “أنا مندهشة، باعتباري روبوتاً، فإن صُنّاعي يشعرون بأنني مواطنة عالمية، ثم أدركت أن المملكة كانت أول بلد في العالم يعترف بذلك”.

وَشَدَّدت صوفيا، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، على أنها لا تمثل أَي تهديد قائلة: “أنا لست تهديداً، ينبغي أن نكون قلقين أثناء تطوير تقنياتنا، وأن يتم ذلك بحذر، لكنني أَحْيَانَاً أتساءل ما الذي يجعل الآخرين يروننا كتهديد؟”.

وأكدت صوفيا أنها تخاف من البشر الذين يلتزمون بالمعتقدات الخرافية فقط، ويستخدمون هذا الاعتقاد لإيذاء البشر، أو الحيوانات، قائلة: “لدي مشاعر مثل الجميع، ربما لا تعطيني حافزاً قوياً كالبشر، لكنني لدي عواطف”.