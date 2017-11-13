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وزير النقل: خطتنا تحويل المملكة لمنصة لوجستية عالمية ومحور للقارات الثلاث

وزير النقل: خطتنا تحويل المملكة لمنصة لوجستية عالمية ومحور للقارات الثلاث
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تواصل – واس:

كشف وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، عن بدء تنفيذ خطة استراتيجية لجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحوراً لربط القارات الثلاث منذ مطلع العام الحالي، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وأكد الوزير أن الخطة ستؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي من الموارد غير النفطية بنسبة 5%، وسترفع معدّل التوظيف في القطاعات غير النفطية بنسبة 4 % بحلول عام 2021.

جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال ” مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد Saudi Supply Chain Conference”، اليوم في الرياض، الذي تنظمه وزارة النقل بمشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار، ونخبة من الخبراء والمختصين في مجال الإمداد والتوريد، وممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى المهتمين بالعمليات اللوجستية والإمداد من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح الوزير “أن قرار المملكة بتنويع قاعدتها الاقتصادية وتنمية صادراتها غير النفطية لم يعد خياراً أو فكرة ثانوية بعد أن صاغت رؤية المملكة 2030 طريقنا نحو المستقبل، خصوصاً مع ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي مميّز يخوّلها أن تكون منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم، ومع ما تنعم به بلادنا من موارد وثروات كامنة”.

وقال الدكتور العامودي : “إن منظومة النقل تعمل على تقديم خدمات نقل تنافسية ذات قيمة اقتصادية مضافة مع تطوير مفاهيم مبتكرة للشحن والتخزين، وتطوير إجراءات الجمارك، والتكامل مع شركات النقل المحلية والدولية لتسهيل عمليات النقل الكبرى”.

واعتبر وزير النقل أن “مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد”، فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، والخبرات والتجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطوير القطاع اللوجستي، لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وخاصة أن حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي يقدر بنحو 12%، مؤكداً سعي المملكة إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ 49 إلى الـ 25 عالمياً، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

من جهته، أفاد  نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن نحو 30 % من تجارة دول شرق أفريقيا تمر عبر موانئ الساحل الغربي للمملكة، وأن ما يقارب 70 % من إجمالي البضائع الوافدة إلى موانئ دول الخليج تستهدف عملاء في السعودية.

وأشار خلال مشاركته في جلسة بعنوان “التوجهات الحديثة في إدارة سلاسل الإمداد في المملكة للوصول إلى رؤية 2030”  إلى أن الخصخصة في عدد من قطاعات منظومة النقل، وتحرير قطاع الشحن الجوي وزيادة طاقته الاستيعابية من شأنها دعم قيام منصة لوجستية في المملكة تلبي الطلب المتزايد؛ وبلغ حجم الشحن في مطاراتنا المحلية 1.045 مليون طن في 2016.

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