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«هدف» يدعم ممارسي العمل الحر بدفع نسبة من قيمة التأمينات

«هدف» يدعم ممارسي العمل الحر بدفع نسبة من قيمة التأمينات
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تواصل – واس:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خالد أبا الخيل ، إن “هدف” يسهم في دفع نسبة من قيمة اشتراك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نيابة عن ممارس العمل الحر المشترك في برنامج العمل الحر، مبيناً أن البرنامج يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر (ذكور، إناث) في المملكة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن “هدف” يدعم ممارسي العمل الحر بدفع ما يعادل نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية للحاصلين على رخصة عمل حر، تدفع مباشرة لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشكل شهري، وذلك من خلال مساهمة “هدف” بدفع مبلغ 540 ريالاً شهرياً للسنة الأولى، و360 ريالاً شهرياً للسنة الثانية، موضحاً أن مدة دعم المستفيد تصل إلى 24 شهراً من تاريخ اشتراكه الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

ودعا أبا الخيل المواطنين والمواطنات إلى التسجيل في بوابة العمل الحر من خلال الرابط: https://freelance.sa، والتسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم الذي يقدمه “هدف”، كما يمكن الحصول على تفاصيل أوسع عبر زيارة موقع “هدف” الالكتروني على الرابط: www.hrdf.org.sa أو الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم: 920020301.

ويشمل برنامج العمل الحر، رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الذاتية في سوق العمل، حيث يهدف إلى دعم توفير الحماية الاجتماعية لممارسي العمل الحر بما يضمن رفع استقرار القوى الوطنية وفق بيئة عمل ملائمة ومحفّزة للإنتاج والتطوير.

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