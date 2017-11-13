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كشف مخطط لميليشيا «حزب الله» أثناء اللقاء التلفزيوني لـ«الحريري» (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشف المحلل السياسي اللبناني طوني بوليس، عن مخطط ميليشيا “حزب الله” اللبناني أثناء المقابلة التلفزيونية لرئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، مساء أمس.

وقال “بوليس” في مداخلة على قناة “الإخبارية”؛ تعليقاً على مقابلة “الحريري”: إن “قيادة ميليشيا (حزب الله) أعطت توجيهات بقطع كابلات الإرسال للمحطات التلفزيونية التي تنقل المقابلة في محاولة لحجبها عن الشعب اللبناني”.

وأوضح المحلل السياسي أن الشارع اللبناني كان يترقب حديث “الحريري” لا سيما في ظل بث الشائعات من جانب إعلام ميليشيا “حزب الله” وإيران عن أنه “محتجز في السعودية وتم إجباره على الاستقالة”.

واعتبر “بوليس” أن حديث “الحريري” دحض جميع الشائعات ووضع ميليشيا “حزب الله” وإيران في مأزق جديد، يتمثل في تعطيلهم لمسيرة الاستقرار في لبنان.

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