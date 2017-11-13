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إيقاف «أبناء العمودي للصرافة».. ومؤسسة النقد توضح الأسباب
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة عن مزاولة أعمال الصرافة نظراً لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ.

وأضافت مؤسسة النقد أن الشركة لم تلتزم بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد سبق لمؤسسة النقد العربي السعودي أن قامت بتوجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها.

وبينت أن قرار الإيقاف عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة، مؤكدة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت: “في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة تتخذ إجراءات نظامية إضافية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة”.​

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    سالم

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

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