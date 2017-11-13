تقرير رسمي يُحذِّر: معاشات المتقاعدين في خطر

تواصل – الرياض:

توقع تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتقاعد، تلاشي الأصول الاستثمارية خلال الخمس سنوات المقبلة، محذراً من مغبة وخطورة ذلك على المدى القريب.

ودعت المؤسسة، في تقرير لها، إلى إيجاد خطة تقاعد تكميلية تُبنى على أساس نظام الاشتراكات المحددة كبديل للنظام الحالي أو داعم له.

وبيَّن التقرير الذي عرضته المؤسسة على “مجلس الشورى” بحسب “الحياة” أن فكرة “نظام الاشتراكات” قد تكون حلا لمواجهة تلاشي الأصول الاستثمارية، حيث تعمل على إسهامات كل من الموظف وجهة العمل بحيث يتم إيداعها في صندوق البرنامج في الحساب الخاص للموظف مضافا إليها عائد الاستثمار، ويحصل الموظف عند التقاعد على رصيده المتوافر في الصندوق.

كما طالب التقرير برفع الاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل بـ5 في المائة للحساب المدني، و7 في المائة للحساب العسكري، لحل العجز المالي في نظامي المؤسسة العسكري والمدني.

من جهة أخرى حذر عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ من الانعكاسات المالية والاجتماعية الخطرة من الوضع المالي لمؤسسة التقاعد، ونفاد الاحتياطات التقاعدية للنظامين المدني والعسكري، وعدم الاستمرار في صرف المعاشات وتلاشيها خلال سنوات.

وكشف عن قيام المؤسسة بتسييل بعض الأصول لتسديد العجز المالي في حساب المتقاعدين العسكريين، وأنه بالنتيجة سيؤدي هذا النهج إلى تناقص قيمة الأصول الاستثمارية وتآكلها في الحساب.