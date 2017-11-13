شركات صناعة «التبغ» أمام المحاكم بتهمة «القتل»

تواصل – وكالات:

فتحت الجمعيات المناهضة للتدخين جبهة جديدة ضد شركات إنتاج السجائر عبر دفع الأخيرة إلى المحاكم لمواجهة اتهامات جنائية منها القتل.

وبدأ التحرك الجديد في هولندا بعدما حرّك محامون يمثلون جمعيات مناهضة للتدخين وأُم لأربعة أطفال أصيبت بسرطان الرئة دعوى لدى النائب العام في البلاد، وفي حال الموافقة على السير في هذه الدعوى، فإن شركات التبغ ستواجه احتمال خضوعها لمحاكمات وفقاً للقانون الجنائي وتواجه تهماً مثل القتل العمد والتسبب في الوفاة أو الأمراض، كما أن من شأنه أن يعصف بصناعة التبغ.

ويعمل محامون وأنصار جمعيات مناهضة التدخين في 9 دول أخرى من أجل الهدف ذاته، وجاءت خطوة هذه الجمعيات بعد لقاء عقد في مدينة جنيف السويسرية في الصيف الماضي، حيث قرر المشاركون هناك التحرك ضد شركات التبغ وتوجيه الاتهام لها وفقاً للقانون الجنائي.

وقال المدير التنفيذي للجمعية «ASH» المناهضة للتدخين في بريطانيا ديبروا أرنوت: «نحن نقيم حالياً جدوى الضغط على مكتب المدعي العام في بريطانيا لملاحقة شركات التبغ العملاقة، وذلك في ضوء الخطوة الهولندية».