الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

جدة.. الإطاحة بمُبتَز هدد امرأة لـ«إقامة علاقة محرمة»

جدة.. الإطاحة بمُبتَز هدد امرأة لـ«إقامة علاقة محرمة»

شركات صناعة «التبغ» أمام المحاكم بتهمة «القتل»

شركات صناعة «التبغ» أمام المحاكم بتهمة «القتل»
0

تواصل – وكالات:

فتحت الجمعيات المناهضة للتدخين جبهة جديدة ضد شركات إنتاج السجائر عبر دفع الأخيرة إلى المحاكم لمواجهة اتهامات جنائية منها القتل.

وبدأ التحرك الجديد في هولندا بعدما حرّك محامون يمثلون جمعيات مناهضة للتدخين وأُم لأربعة أطفال أصيبت بسرطان الرئة دعوى لدى النائب العام في البلاد، وفي حال الموافقة على السير في هذه الدعوى، فإن شركات التبغ ستواجه احتمال خضوعها لمحاكمات وفقاً للقانون الجنائي وتواجه تهماً مثل القتل العمد والتسبب في الوفاة أو الأمراض، كما أن من شأنه أن يعصف بصناعة التبغ.

ويعمل محامون وأنصار جمعيات مناهضة التدخين في 9 دول أخرى من أجل الهدف ذاته، وجاءت خطوة هذه الجمعيات بعد لقاء عقد في مدينة جنيف السويسرية في الصيف الماضي، حيث قرر المشاركون هناك التحرك ضد شركات التبغ وتوجيه الاتهام لها وفقاً للقانون الجنائي.

وقال المدير التنفيذي للجمعية «ASH» المناهضة للتدخين في بريطانيا ديبروا أرنوت: «نحن نقيم حالياً جدوى الضغط على مكتب المدعي العام في بريطانيا لملاحقة شركات التبغ العملاقة، وذلك في ضوء الخطوة الهولندية».

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

دراسة لـ«الغذاء والدواء»: الصور التحذيرية على عبوات التبغ بلا فاعلية

دراسة لـ«الغذاء والدواء»: الصور التحذيرية على عبوات التبغ بلا فاعلية

«أمانة حائل» تطيح بـ 6 معامل لإنتاج «تبغ الشمة» (صور)

«أمانة حائل» تطيح بـ 6 معامل لإنتاج «تبغ الشمة» (صور)

«الجمارك»: واردات المملكة من التبغ تراجعت بنسبة 71%

«الجمارك»: واردات المملكة من التبغ تراجعت بنسبة 71%

«الدخان» يقتل 7 ملايين شخص خلال عام

«الدخان» يقتل 7 ملايين شخص خلال عام

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>