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بالأسماء.. تكليف قيادات بلدية في أمانات الرياض وتبوك والطائف وجازان

بالأسماء.. تكليف قيادات بلدية في أمانات الرياض وتبوك والطائف وجازان
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، قرارات تقضي بتكليف قيادات بلدية في كل من أمانة منطقة الرياض وأمانة منطقة تبوك، وأمانة محافظة الطائف، وأمانة منطقة جازان؛ لإثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات بين القيادات.

وشملت القرارات تكليف الدكتور عيد بن محمد القرني بالقيام بالعمل رئيساً لبلدية محافظة عفيف، وتكليف بندر بن مشعان العتيبي بالعمل رئيساً لبلدية الأحمر، بأمانة منطقة الرياض.

وتضمنت القرارات تكليف المهندس سعيد بن خليل السعيد بالعمل رئيساً لبلدية محافظة تيماء بأمانة منطقة تبوك، وتكليف أسامة محمد زكري بالعمل رئيساً لبلدية محافظة الطوال بمنطقة جازان.

يأتي صدور هذه القرارات في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى استقطاب الخبرات الوطنية المؤهلة، وتحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي في استثمار تلك الكفاءات والطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة، للحصول على أعلى مستوى من الأداء ونقل وتبادل الخبرات الإدارية بين أمانات وبلديات المناطق.

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