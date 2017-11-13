الشركة السعودية لصيانة الطائرات تنقل خبراتها عبر معرض دبي للطيران

تواصل- نايف عريشي:

شاركت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات في معرض دبي للطيران، والذي تشارك به عدة شركات طيران عالمية تستعرض فيه خدماتها في عالم الطيران.

وتعد الشركة السعودية لتهيئة الطائرات من الشركات الرائدة في هندسة وصيانة المحركات؛ حيث تستحوذ الشركة على العديد من شركات الطيران على مستوى العالم، لما تتلقاه من دعم كبير من حكومة المملكة والتي تسعى لتطوير صناعة الطيران السعودي وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ ، من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقا للوطن.

وأكد المدير التنفيذي للشركة المهندس فواز الشرعبي، أن مشاركة الشركة في معرض دبي للطيران وتخصيص جناح لها داخل المعرض يأتي لسمعة الشركة عالميا ولخبراتها في هذا المجال حيث تستطيع الشركة دعم وتطوير سلامة عمليات الطيران وتقديم الحلول الهندسية للمنظومات العسكرية بأحدث البرامج والتقنيات كما تتمكن الشركة بالقدرة على إعداد التصاميم والتراخيص الخاصة بالطيران وتحديث الكتب الفنية والبرامج الهندسية إضافةً إلى تدريب وتطوير المهندسين والإدارات وتوفير المهندسين والفنيين المعتمدين والمؤهلين لجميع التخصصات الفنية.

وأضاف أن الشركات العالمية الكبرى للطيران تسعى دائماً إلى التعاقد مع أسماء لامعة في صيانة الطائرات وهذا ماسنحققه بإذن الله من خلال مشاركتنا في المعرض لتكون بداية الانطلاق لشراكة عالمية ينعكس أثرها على تنمية وازدهار الوطن.