ظهور «طبق فضائي طائر» في صحراء أمريكا (صور)

تواصل – وكالات:

نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية صوراً قالت: إنها “لطبق طائر حام فوق صحراء ولاية كاليفورنيا الأمريكية”.

أوضحت الصحيفة، أن “الطبق الطائر ظهر بالقرب من قاعدة للبحرية الأمريكية، وتم التقاط إحدى الصور للطبق الطائر وإلى جواره مروحية محلقة في السماء”.

ووصفت “ديلي إكسبريس” الصور الخمس التي التقطت في صحراء كاليفورنيا بأنها أغرب صور حول مسألة وجود كائنات فضائية، فيما لم تعلق السلطات الأمريكية حتى الآن.

والتقط تلك الصور رجل يدعى كيث برادشو، عام 2007 إلا أنه لم ينشرها قبل الآن، لكنه قرر مؤخراً نشرها أملاً منه في أن تسهم في اكتشاف مزيد من الحقائق حول الكائنات الفضائية، حسب قوله.

وذكر “برادشو”، أنه “عندما وصل إلى القاعدة الأمريكية في كاليفورنيا سمع صوت إحدى المروحيات وعندما التفت إليها وجد طبقاً طائراً فضي اللون، وراح يتأمل ويصور هذا الطبق الطائر لمدة 10 دقائق”.