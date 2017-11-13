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4 نصائح لالتقاط «صور احترافية» بجوالك

4 نصائح لالتقاط «صور احترافية» بجوالك
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تواصل – وكالات:

رغم دعم معظم الهواتف الذكية بكاميرات ذات دقة عالية، وقادرة على التقاط صور احترافية، إلا أن الكثير من المستخدمين ما زالوا غير قادرين على الاستفادة من مزايا كاميرا هواتفهم.

موقع “بيزنس إنسايدر” عرض أربعة نصائح مهمة مقدمة من جوجل، تساعد المستخدمين على التقاط احترافية.

1-ابحث عن الإضاءة المناسبة: في معظم الحالات، وضع Portrait mode يرفض العمل على الإطلاق في الضوء المنخفض، لذلك قد لا يكون لديك خيار، ولكن في كلتا الحالتين، ابحث عن إضاءة جيدة لاختبار الميزة.

2-ركز على العنصر الرئيسي بالصورة: إذا كان العنصر الخاص بك ليست حاد وبارز، فإنه يعيق الغرض من وضع Portrait mode، لذا للتأكد من أنه في التركيز، اضغط على الشاشة ليتم التركيز بقوة على العنصر المراد.

3-لا تقترب من الخلفية: تنطبق هذه النصيحة على السيلفي والصور التي التقطت باستخدام الكاميرا الخلفية.

4-لا تقترب من العنصر الرئيسي: يعمل Portrait mode بشكل أفضل عندما تبقى قليلاً من المسافة بينك وبين العنصر الرئيسي، في الواقع، ينصح أن لا تكون أقرب من 19 بوصة.

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