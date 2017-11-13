علماء يحددون أطعمة تقي من «الشيخوخة» المبكرة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

جدة.. الإطاحة بمُبتَز هدد امرأة لـ«إقامة علاقة محرمة»

جدة.. الإطاحة بمُبتَز هدد امرأة لـ«إقامة علاقة محرمة»

مواطنة ترزق بـ 6 توائم بالرياض و60 طبيبا أشرفوا على ولادتها..بحالة جيدة وأطفالها

مواطنة ترزق بـ 6 توائم بالرياض و60 طبيبا أشرفوا على ولادتها..بحالة جيدة وأطفالها

معلم يوقف تدريس منهجه شهرين لتعليم طلابه القراءة والكتابة

معلم يوقف تدريس منهجه شهرين لتعليم طلابه القراءة والكتابة

الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

علماء يحددون أطعمة تقي من «الشيخوخة» المبكرة

علماء يحددون أطعمة تقي من «الشيخوخة» المبكرة
0

تواصل – وكالات:

وجد علماء من جامعة “فرنسيس كريك” اللندنية، أن تناول الأطعمة المنخفضة البروتين منذ الطفولة المبكرة يمكن أن يساهم إلى حد كبير في الوقاية من الشيخوخة المبكرة.

واستند العلماء في أبحاثهم على دراسة أجروها على ذبابة الفاكهة، لتحديد الأمراض الجينية التي تعاني منها والتي تشابه لتلك الموجودة لدى الإنسان.

ولاحظ العلماء أن الذبابة تستهلك كميات قليلة جداً من البروتينات، الأمر الذي يطيل من عمرها -تجنُّب الشيخوخة المبكرة-، بحسب ما نشر موقع “فوسو أورج”.

وخلص العلماء إلى أن التأثير يعود إلى الدهون التي يفرزها الجلد نتيجة للمواد الغنية بالبروتينات، حيث يعمل الجلد على حمايته وترطيبه، ولكن في حال كانت الأغذية غنية بالبروتينات، فإن الدهون تصبح أكثر سماكة وتسرع من الشيخوخة.

أما المواد التي تحتوي على كميات قليلة من البروتينات، فهي الزبدة وجزء كبير من الخضار والفواكه، بالإضافة للتوت والفطر، والفطر الأبيض الذي ينتج مواد مضادة للأكسدة؛ مما يبطئ الشيخوخة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

5 أطعمة تحمي من «السكر» وتنظم مستوياته في الدم

5 أطعمة تحمي من «السكر» وتنظم مستوياته في الدم

أطعمة تحارب الالتهابات.. تعرَّف عليها

أطعمة تحارب الالتهابات.. تعرَّف عليها

6 أطعمة تُسبب «انتفاخ البطن».. تجنبها

6 أطعمة تُسبب «انتفاخ البطن».. تجنبها

4 أطعمة تحمي من المشاكل النفسية.. تعرَّف عليها

4 أطعمة تحمي من المشاكل النفسية.. تعرَّف عليها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>