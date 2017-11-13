نيجيريا تستجيب لـ«القادة المسلمين» وتوقف انضمام «الإناث» كضباط في الجيش

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة PUNCH النيجيرية: “إن الجيش النيجيري اتخذ قراراً بوقف انضمام الإناث كضباط في قواته النظامية، حيث يستعد لإنهاء انضمامهن لأكاديمية الدفاع النيجيرية التي تقوم بتخريج الضباط”.

وأشارت الصحيفة إلى أن 20 من الإناث جرى قبولهن لأول مرة للالتحاق بالأكاديمية في عهد الرئيس السابق “جودلاك جوناثان” في 2011م.

ولفتت إلى أن التوصية الجديدة بإنهاء برنامج التحاقهن بالأكاديمية اتخذت عبر مجلس القوات المسلحة الذي يترأسه الرئيس النيجيري “محمد بخاري” وذلك الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن جنرال في الجيش النيجيري أن الجيش اتخذ القرار بعد شكاوى من قادة المسلمين في شمال نيجيريا، الذين عبروا عن خشيتهم من قيادة امرأة في يوم ما للجيش وإعطائها الأوامر للرجال.