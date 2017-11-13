ضبط مواطن أنهى خلافًا أُسَريًا بطلقات من مسدسه في «المخواة»

تواصل- سلطان السهيمي:

قبضت شرطة محافظة المخواة، فجر اليوم، على مواطن أطلق النار على مواطن آخر في العقد السادس من العمر نتيجة خلافات سابقة أسرية.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد صالح طراد، إنه عند الساعة (٥:٣٠ ) من فجر اليوم ورد لعمليات شرطة محافظة المخواة بلاغ مفاده تعرض مواطن في العقد السادس من العمر لعدة طلقات نارية من قبل أحد الأشخاص نتيجة خلافات أسرية وحقوقية سابقة بينهما.

وأضاف “طراد”، “فور تلقي البلاغ تم انتقال الجهات الأمنية المعنية للموقع ووجد المجني عليه وبه عدة إصابات نارية بليغة تم إسعافه ونقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لتقديم العلاج اللازم له”.

وأوضح، أنه تم ضبط الجاني واتضح أنه مواطن، يبلغ من العمر ٤٠ عاماً، بحوزته السلاح المستخدم من نوع مسدس- إسباني الصنع-، مشيراً إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات الأمنية الأولية اللازمة، تمهيداً لإحالة كامل أوراق القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.