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كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة

كواليس الحوار مع «الحريري».. وسِر «الشخص المجهول» خلف المذيعة
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تواصل – الرياض:

حالة من الجدل الشديد أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول الحوار المباشر مع سعد الحريري رئيس وزراء لبنان المستقيل، في منزله بالرياض، والذي أجرته الإعلامية “بولا يعقوبيان”، مذيعة قناة المستقبل اللبنانية، مساء أمس، والذي أكد فيه “الحريري” أنه سوف يعود قريباً جداً للبنان، وقال “أنا حر طليق وسأعود قريباً إلى لبنان لاستكمال إجراءات الاستقالة القانونية”.

ولكن الجدل الأكبر أثير حول الشخص الذي كان يقف خلف المذيعة أثناء الحوار وفي يده ورقة، ونظر الحريري إليه بشكل لافت، وتباينت التعليقات حول هذا الشخص وهناك من قال، “إن الحريري بدا وكأنه يطلب من هذا الشخص المجهول الابتعاد من المكان، بحركة من يده”.

ولكن أكد مقربون من تيار المستقبل الذي يتزعمه سعد الحريري، أن هذا الشخص هو المستشار الإعلامي للحريري، وأن وجوده بالقرب من الحوار أمر طبيعي، وهذا يحدث خلال كل اللقاءات التلفزيونية للقيادات.

ماكينة حزب الله الإرهابي حاولت التشويش على اللقاء، ونشر الشائعات الكاذبة، التي دحضها اللقاء، حيث قامت المذيعة ببث خبر الزلزال الذي ضرب المنطقة لتؤكد أن اللقاء مباشر وليس مسجلاً، وقُطع بث قناتي المستقبل وMTV بالضاحية.

وأثيرت تساؤلات حول كواليس اللقاء التي كشفت عنها المذيعة التي أجرت الحوار مع الحريري مثل الخزانة “العتيقة” التي ظهرت خلف الحريري، حيث ظهر مقبض أحد دواليبها مخلوعاً من مكانه، وأظافر الحريري الطويلة.

وكشفت “بولا يعقوبيان”، عن تفاصيل الحوار مع سعد الحريري وأشارت إلى أنها لم تشعر بوجود أي أمر غير طبيعي، وأضافت أنه إذا كان الحوار “مسرحية” -كما يدعي بعض المغرضين- فسيكون مدبراً بشكل احترافي ولكن ذلك غير صحيح.

وأوضحت “يعقوبيان”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “on-e”، مساء أمس الأحد، أن سعد الحريري أكد لها مراراً وتكراراً أنه سيعود إلى لبنان، مشددة على أن اللقاء كان على الهواء 100%، وأنها ذهبت إلى منزل سعد الحريري وكان مع عائلته ومجموعة تقنية من القناة السعودية.

وأضافت مذيعة قناة المستقبل اللبنانية، “أنا لا أتواطأ في عملي، وإذا كان اللقاء مسرحيةً فلن يكون عليَّ الاختيار”، مؤكدة أنها تعرضت لضغط كبير من الصحفيين والسوشيال ميديا بسبب الخوف من مشاركتها في مسرحية، وأنها لم تلتقِ أي مسؤول سعودي حتى لقائها بالحريري.

وأشارت إلى أن آخر كلمات قالتها لسعد الحريري: إن لبنان اشتاقت إليه كثيراً، مضيفةً قلت لسعد الحريري: “نحن نرى فيك أنك قائد لبناني عظيم، وأن الشعب اللبناني ينظر إلى سعد الحريري على أنه ميزان الاستقرار بلبنان”.

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