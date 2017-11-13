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تطبيق جديد على «آب ستور» يعالج الشق العلوي بـ«آيفون X»

تطبيق جديد على «آب ستور» يعالج الشق العلوي بـ«آيفون X»
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تواصل – فريق التحرير:

نشر أحد المطورين، تطبيقاً في متجر “آب ستور” يساعد على إخفاء الشق العلوي بشاشة هاتف «آيفون X» والذي يزعج الكثير من مستخدميه حتى تصبح الشاشة مكتملة وغير مقضومة.

وقال المختص التقني، عبدالله الغفيص، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: إن “أحد المطورين نشر تطبيقاً مدفوعاً على متجر (آب ستور) لإخفاء أو تحسين شكل الشريط الأسود في أعلى شاشة (آيفون X) القذلة”.

وكانت حسابات تقنية، ذكرت طريقة أخرى لإخفاء ومعالجة الشق العلوي بالهاتف، عن طريق تعيين خلفية افتراضية، ولكن وجد بعض المستخدمين أنها خطواتها غير بسيطة.

ومن المعروف أن التطبيقات تساعد على توفير الوقت والجهد في إنهاء ومعالجة مشاكل الهواتف الذكية، ولتحميل التطبيق عبرالرابط التالي

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