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«تعليم المهد» تعلن عن وظائف «حارس مدرسة»

«تعليم المهد» تعلن عن وظائف «حارس مدرسة»
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تواصل – المدينة المنورة

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد عن توفر عدد من الوظائف بمسمى «حارس» لمدارس قطاع البنات على فئة المستخدمين 31 وفق الاحتياج، ، وذلك وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية داود رزين الديحاني أن تقديم الطلبات سيستمر لمدة 15 يوماً من تاريخ الإعلان.

ولفت إلى وجود عدد من الشروط بالنسبة للمتقدمين من بينها  “أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً، وأن يكون ضمن قوائم المرشحين في برنامج ساعد (محافظة المهد)، وإثبات السكن في مقر الوظيفة المتقدم عليها، وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية”.

ودعا الديجاني الراغبين في شغل الوظيفة، التقدم بطلباته عبر تعبئة نموذج طلب التوظيف على موقع إدارة التعليم بالمحافظة.

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