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أعراض مرض «السكري».. والفرق بين النوع الأول والثاني (إنفوجراف)

أعراض مرض «السكري».. والفرق بين النوع الأول والثاني (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

يترأس “مرض السكري” لائحة الأمراض المنتشرة والمتعارف عليها، والذي يعبر بوضوح عن خللٍ في البنكرياس، وإفرازه لهرمون الإنسولين في الدم، وينتشر بين فئات واسعة من الناس، وتختلف أعراضه باختلاف درجة الإصابة به.

وفي هذا الصدَد، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) للتعريف بأعراض مرض السكري والفرق بين السكري من النوع الأول والنوع الثاني.

الفرق بين السكري من النوع الأول والثاني

النوع الأول:عادة ما يصيب الأطفال صغار السن والشباب ما دون 20 سنة، ويحدث نتيجة عدم مقدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين.

النوع الثاني:هو النوع الأكثر شيوعًا ويشكل 90 بالمائة من مرضى داء السكري، وينتشر في الكبار فوق 40 سنة أو المصابين بزيادة والوزن.

يحدث نتيجة عدم مقدرة الجسم على إفراز كمية كافية من هرمون الأنسولين أو وجود كمية كافية من الأنسولين ولكنها غير فعالة مما ينتج عنه ارتفاع السكر في الدم.

أعراض السكري

1- العطش والجوع الشديدين.

2- كثيرة التبول.

3- ألم وتنميل في الأطراف.

4- تأخر والتئام في الجروح.

5- نقص الوزن.

6- تعب وإرهاق وصعوبة في التركيز.

7- حرارة في القدمين.

8- حكة والتهابات جلدية.

9- اضطرابات في البصر.

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