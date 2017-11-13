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برعاية الشؤون الإسلامية.. انطلاق دورة اللغة العربية للطلاب اليابانيين بجدة

برعاية الشؤون الإسلامية.. انطلاق دورة اللغة العربية للطلاب اليابانيين بجدة
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت اليوم فعاليات الدورة المكثفة للغة العربية للطلاب اليابانيين، التي يستضيفها معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في برنامج التبادل المعرفي، بالتعاون مع الجامعة.

ويتضمن المنهج الدراسي للدورة تدريس المهارات اللغوية بواقع “180” ساعة خلال ستة أسابيع، إضافة إلى برامج ثقافية واجتماعية متنوعة.

وتهدف الدورة إلى تطوير المهارات اللغوية للمشاركين فيها، وتعزيز التواصل المعرفي، والتعريف بثقافة المجتمع السعودي الإسلامية وما يتحلى به من التسامح والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وفي مستهل يوم الافتتاح، ألقى كل من سعادة عميد المعهد الدكتور ياسر بابطين، ومدير مركز الملك فهد للبحوث الطبية الدكتور عصام أزهر، كلمتين رحبا فيها بالمشاركين في البرنامج، مؤكدين أن مثل هذه البرامج والدورات من شأنها أن تسهم في زيادة المعرفة باللغة العربية محادثة وتعليماً.

من جانبه أعرب الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والمشرف على برنامج التبادل المعرفي في الوزارة، عن شكره الجزيل لمعالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ولكافة العاملين في الجامعة، وفي مقدمتهم الدكتور ياسر بابطين عميد معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ على تعاونهم الدائم مع برنامج التبادل المعرفي حيث سبق أن نظم دورة مشابهة لطلاب من جامعة أكسفورد في العام الماضي.

كما توجه بالشكر لجامعة دوشيشا في مدينة كيوتو اليابانية، ولمركز التبادل الثقافي في طوكيو على تعاونهم في إقامة الدورة.

وفي ختام حديثه نوه الدكتور اللحيدان بالدعم والمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ لكافة أنشطة برنامج التبادل المعرفي.

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