«الجوازات»: هذه شروط تحويل الزيارة إلى إقامة في حالة إيقاف خدمات الكفيل

تواصل – الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة، ضرورة استخراج جواز سفر مستقل للطفل؛ حتى يتسنى له الخروج من المملكة، وقالت إنه يلزم موافقة ولي الأمر للحصول على تصريح سفر للزوجة خارج المملكة، وحددت شروط وضوابط تحويل الزيارة إلى إقامة في حالة إيقاف خدمات الكفيل.

جاء ذلك في تساؤلات لمواطنين ومقيمين على حساب الجوازات في “تويتر” والرد عليها:

سؤال، طفل عمره سنتان ونصف فهل خروجه من المملكة لا بد له من جواز سفر أم لا؟ علماً بأن نظام “أبشر” لا يُظهر أيقونة إصدار جواز للطفل؟

جواب الجوازات السعودية:‏ التعليمات تُلزم بإصدار جوازات سفر مستقلة.

سؤال: جددت الجواز عن طريق أبشر ولكن للأسف لا يوجد أي خانة للتوصيل وإجباري باختيار الاستلام من الجوازات في الوشم. هل من طريقه لتوصيل الجواز؟

جواب: يتم الاستلام بمراجعة الفرع المختار من مِنصة أبشر.

سؤال من أريج: عمري ٢٣ عاماً، ولدي برنامج “أبشر” ووالدي متوفى هل أستطع استخراج جواز سفر عن طريق “أبشر”؟

جواب: تم الرد.

سؤال: هل يلزم أن أعمل لزوجتي تصريحاً عند سفرها خارج المملكة ؟

جواب: في حال عدم مرافقة ولي الأمر؛ نعم يلزم.

سؤال: صدر لي أمر من الداخلية بتحويل زيارة إلى إقامة على مؤسسة مسجلة برقم السجل المدني، والآن عليهم إيقاف خدمات فهل يمكن إصدار الإقامة؟

جواب: هذه ضوابط تحويل هوية زائر إلى هوية مقيم:

سؤال: هل يمكني استخدام حسابي ودخول إلى خدماتي في أبشر وأنا مسافر خارج المملكة العربية السعودية؟

جواب: فضلاً التواصل مع الدعم الفني لخدمة أبشر @absher 920020405

سؤال: أبغي أجدد جوازي ولأني أرملة لازم ولى الأمر، ولما ذهب ولي الأمر للجوازات، قالوا له لازم تكون مضافة، ذهبنا للأحوال المدنية قالوا لن نضيفها لأن لها كارت أسرة مستقل والحل لدى الجوازات، وأبشر والأحوال رافضين النظام لا يسمح؟

جواب: يتم الإجراء بمراجعة من لديه صك ولاية، أو وصاية أو قوامة، أو الابن الأكبر بما يثبت أنه أكبر الأبناء.

سؤال: شخص كان مجهولاً وخرج وعليه بصمة ترحيل، هل باستطاعته أن يعود بتأشيرة بعد 3 سنوات من البصمة؟

جواب: تواصل معنا وزودنا بالتفاصيل على البريد الإلكتروني:

992@gdp.gov.sa