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ضبط عصابة إفريقية تُصنِّع الخمور في وادٍ وعر بـ«بلجرشي»
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تواصل- سلطان السهيمي:

قال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد: “توفرت للجهة المختصة بشرطة محافظة بلجرشي معلوماتٌ تفيد بأن أفراداً من مجهولي الهوية من إحدى الجنسيات الإفريقية يقومون بتصنيع وترويج مادة العرق المسكر بأحد الأودية بالمحافظة، وينشط عمل هذه الفئة الفاسدة في فترات المساء، متخذين من وعورة الجبال غطاءً لعملهم الإجرامي”.

وأوضح “طراد”، أنه تم إعداد الخطط الأمنية اللازمة، وتم تطويق المكان الذي يتم التصنيع فيه والذي لا يمكن الوصول إليه إلا سيراً على الأقدام بمسافة تقدر بحوالي 2 كلم تقريباً.

وتابع، أنه تم القبض على اثنين من المصنعين والمروجين، أمس الأحد، وضبط بحوزتهما جالونان سعة عشرين لتراً، وقارورتان سعة خمسة لترات بها كميات من مادة العرق المسكر، كما تم ضبط أدوات التصنيع الخاصة لهذا الغرض، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية الأولية والتحفظ على الأشخاص تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة.

 

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