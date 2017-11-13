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الفئات الأكثر حاجة لـ«لقاح الأنفلونزا».. وأماكن أخذ التطعيم

الفئات الأكثر حاجة لـ«لقاح الأنفلونزا».. وأماكن أخذ التطعيم
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تواصل – فريق التحرير:

جدّدت  (الصحة) دعوتها لكافة أفراد المجتمع  إلى المبادرة للحصول على تطعيم الأنفلونزا عبر مراكز الرعاية الأولية، وفعاليات التطعيم في المراكز التجارية.

وأوضحت عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في تويتر (الصحة) أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب، مشيرة إلى توفر اللقاحات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى توفرها في المراكز التجارية، مثل: العثيم مول في الرياض ، والعرب مول في جدة، والعثيم مول في الدمام، وذلك خلال الفترة من ٢٠-٢٩ صفر 1439هـ ، من الساعة ٤-١٠مساءً.

وبينت (الصحة) أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، فيما نبّهت إلى عدم إعطاء اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، مشيرة إلى أن اللقاح يُعطى بداية فصل الشتاء من كل عام.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً  للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وأنماط الحياة الصحية .

 

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