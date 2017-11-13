مُحاسب يختلس 12 مليون ريال من مؤسسة تجارية في بريدة

تواصل – فريق التحرير:

كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني عن تلقي الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض إحدى المؤسسات التجارية بمدينة بريدة لاختلاس مبلغٍ مالي وقدره، اثنا عشر مليوناً وستمائة واثنان وثمانون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً.

وأكد الناطق الإعلامي للشرطة أنه وبعد متابعة الأمنية الفورية لهذه الجريمة من قبل المختصين بإدارة التحريات والبحث الجنائي تم – ضبط المتهم – وهو مقيم من جنسيةٍ عربية، في العقد الثالث من العمر، يعملُ محاسباً مالياً للمؤسسة، وجرى إيداعه التوقيف بمركز الشرطة المختص، وإحالته للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

وأوضح أن شرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك فإنها تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.