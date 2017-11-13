جدة.. الإطاحة بمُبتَز هدد امرأة لـ«إقامة علاقة محرمة»

تواصل – فريق التحرير:

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة والشرطة بالمحافظة عن القبض على وافد قام بتهديد امرأة بغرض ممارسة الفساد مستخدماً رسائل الجوال.

فقد تلقى مركز الهيئة بلاغاً من رجل مفاده أن زوجته تعرضت للابتزاز عبر رسائل الجوال، وتم استكمال الإجراءات اللازمة. وإحالة البلاغ إلى الشرطة حيث تم القبض على المتهم.

وأكد رئيس هيئة محافظة جدة الشيخ سعود العبيدي أن الهيئة تقوم بدورها وتنفيذ مهامها وفق تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشار إلى توجيهات مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري التي تحث على العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تعزيز العمل الميداني لتحقيق تطلعات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.