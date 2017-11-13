صندوق التنمية الزراعية: نتوقع انخفاضاً في العجز «160 مليون ريال»

تواصل – الدمام

كشف المتحدث باسم صندوق التنمية الزراعية الدكتور سعد البلوي عن توقعاته بانخفاض العجز في ميزانية الصندوق بنهاية العام الحالي 2017 إلى 225 مليون ريال، مقارنة بـ570 مليون ريال في عام 2015، و385 مليون ريال في العام الماضي 2016.

ووفقاً لـ”عكاظ” فقد أرجع البلوي هذا الانخفاض المتوقع إلى نجاح المبادرات التي عملت على تخفيض العجز بما يصل إلى 350 مليون ريال، عن العام قبل الماضي، ونحو 160 مليون ريال عن العام الماضي.

وأشار البلوي إلى أن بدء تحقيق التوازن المالي في سيكون في بداية عام 2019، من خلال ترشيد الإنفاق عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد، وزيادة العائد على الاستثمار بالدخول لقنوات استثمارية جديدة تعتبر أعلى ربحية، ورفع نسب تحصيل الديون المجدولة الميسرة للمقترضين”.

وأوضح أن عدد القروض التي قدمها الصندوق خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 وصلت إلى 387 مليون ريال، بزيادة قدرها 30.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2016.

وبين أن قيمة إجمالي القروض الزراعية منذ تأسيس صندوق التنمية الزراعي حتى الآن بلغت 48.37 مليار ريال.

وأضاف البلوي: «تطبيق الإستراتيجية الجديدة للصندوق وخطة التحول الإستراتيجي، التي تتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 في الربع الأول من عام 2016، من خلال اعتماد 10 مبادرات أساسية تغطي جميع الجوانب المالية، والإدارية، والائتمانية، والتقنية، والموارد البشرية، إضافة إلى المخاطر والحوكمة، الخاصة بتحقيق التوازن المالي للصندوق».

وفيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، أوضح أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حاليا على إعداد إستراتيجية الاستثمار الزراعي الخارجي، بناء على إستراتيجية الأمن الغذائي، وستعلن تلك الضوابط والشروط فور الانتهاء منها، إلا أنه لم يمنح حتى الآن أي قرض لاستثمار زراعي في الخارج.