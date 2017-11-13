بعد أسبوعين من زواجها.. عروس تطلب الطلاق: «زوجي ربة منزل»

تواصل- وكالات:

طلبت عروس مصرية الطلاقَ من زوجها بعد أسبوعين فقط من الزواج، بعد أن ضاقت ذرعاً من مكوثه في المنزل بشكل دائم، وأدائه العديد من الأعمال المنزلية.

ويدير الزوج، المدعو “محمد. س”، والبالغ من العمر 31 عاماً، متجراً ناجحاً لبيع الملابس، يعمل فيه العديد من الموظفين، وبالتالي فهو قادر على قضاء وقت طويل بالمنزل، يمضيه في التنظيف وإعادة ترتيب الأثاث، وهذا ما جعل زوجته “سمر. م”، البالغة من العمر 28 عاماً، غير قادرة على العيش معه بهذه الطريقة.

وقالت الزوجة، إن زوجها يتصرف كـ«ربة منزل»، فعلاوة على القيام بجميع الأعمال المنزلية، لا يسمح لها بتقديم المساعدة.

وبعد أن واجهته بمشاعرها تجاه ذلك، أجابها بأن عليها اتباع القواعد التي يضعها، إذا كانت ترغب بالعيش معه في نفس المنزل، بحسب ما نقلت مواقع مصرية.

وأضافت سمر، “على الرغم من أننا تزوجنا منذ أسبوعين فقط، لكنني كرهت العيش معه، ولم أعد قادرةً على تحمل تصرفاته، زوجي ربة منزل، لا يسمح لي بأن ألمس أي شيء في منزلنا، فهو يقوم بكل أعمال الطهي والتنظيف والأعمال المنزلية الأخرى”.

وتابعت، “إنه يسيطر على كل شيء في المنزل، وليس لي أي رأي في أي شيء، وعلى الرغم من أنه يملك عملاً تجارياً، إلا أنه قام بتوظيف بعض الأشخاص للقيام بالعمل نيابة عنه، ليتفرغ للبقاء في المنزل”.

واشتكت سمر لحماتها حول تصرفات زوجها، لكنها فوجئت عندما أخبرتها أنه لم يقم بأي عمل، عندما كان يعيش في منزل والديه.

ورفعت سمر دعوى قضائية أمام المحكمة، أكدت فيها أن زوجها لا يمنحها حرية التعامل مع شؤون المنزل، ولا تزال القضية معلقة أمام المحكمة.