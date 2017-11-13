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مشكلة ارتفاع فواتير المياه مع «مستشار المستهلك».. الأربعاء

مشكلة ارتفاع فواتير المياه مع «مستشار المستهلك».. الأربعاء
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تواصل – الرياض
تستضيف جمعية حماية المستهلك الأربعاء القادم،  شركة المياه الوطنية في برنامج “مستشار المستهلك”، للحديث عن فواتير المياه وحقوق العملاء لدى الشركة.

وكانت “حماية المستهلك” أعلنت عن موعد  البرنامج غداً الثلاثاء ، لكنها اعتذرت “لظروف خارجة عن إرادتنا تم تأجيل حلقة مستشار_المستهلك، إلى يوم الأربعاء المقبل تاريخ 26 صفر 1439هـ من الساعة 12,30-2ظهراً.”
يقوم البرنامج باستقبال الأسئلة من المستهلكين، بالإضافة لتقديمه رسائل توعوية تهم المستهلكين عبر هاشتاق #مستشار_المستهلك.
وقالت المشرفة العامة على البرنامج نادرة الموسى؛ ستتناول محاور الحلقة الحديث عن ما يمكن أن يتعرض له المستهلك من مشاكل تتعلق في فواتير المياه، وماذا يجب على المستهلك أن يفعل في حال ارتفاع الفواتير أو الأعطال الفنية للعدادات، وعدم انتظام مواعيد ضخ المياه.
وأضافت: “نطمح من خلال البرنامج أن نحقق أهداف الجمعية في زيادة الوعي وتقديم المعلومات والاستشارات والرسائل التوعوية، التي تهم المستهلك من الخبراء والمختصين، وندعوهم إلى التواصل معنا عبر القنوات الموضحة في الإعلان.”

 

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