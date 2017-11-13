«التحالف»: استئناف العمل بجميع الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية

تواصل – الرياض

أعلن تحالف استعادة الشرعية في اليمن استئناف الوصول الإنساني والتجاري إلى جميع الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية اليمنية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وفد المملكة لدى الأمم المتحدة، وقال البيان : في ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذها التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، ردا على الانتهاكات المستمر لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قراري مجلس الأمن 2261 و2231 ،والتهديدات الموجهة ضد أمن المملكة العربية السعودية والدول المجاورة في انتهاك صارخ لقواعد وأعراف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبهدف مواصلة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، نود أن نؤكد أن التحالف -بالتشاور الكامل والاتفاق مع حكومة اليمن- يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية، وسيتم اتخاذ الخطوة الأولى في هذه العملية في غضون 24 ساعة المقبلة، وستتضمن إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها حكومة اليمن، بما في ذلك عدن والمكلا والمخا.”

وأضاف البيان: “يأمل التحالف في أن تساعد هذه الخطوات الفورية والأولية والمهمة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، ويعمل التحالف حاليا على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك استعراض إجراءات التفتيش والتحقق”.

وطبقاً للبيان : “في ما يتعلق بالموانئ الأخرى الخاضعة حاليا لسيطرة المتمردين -بما في ذلك الحديدة- يطلب التحالف من الأمين العام أن يرسل في أقرب وقت ممكن فريقا من الخبراء إلى مركز قيادة التحالف في الرياض لاستعراض الإجراءات الحالية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM (من أجل تعزيز وتقديم آلية أكثر فعالية للتحقق والتفتيش تهدف إلى تسهيل تدفق الشحنات الإنسانية والتجارية، وفي ذات الوقت تمنع تهريب الأسلحة والذخائر وأجزاء الصواريخ والأموال النقدية التي يتم توفيرها بانتظام من قبل إيران والشركاء الإيرانيين للمتمردين الحوثيين في انتهاك مباشر لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، وبالتزامن مع ذلك، سيقوم التحالف بإعداد مقترحات للتشغيل الجاري حالياً لميناء الحديدة ومطار صنعاء.

وأكد البيان أن التحالف سيواصل التعاون البناء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد -المبعوث الخاص للأمين العام لليمن- لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية، بما في ذلك

الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة ومطار صنعاء بناء على تلك المقترحات الجديدة.

وأضاف البيان: لن يوقف التحالف جهوده الرامية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، بما في ذلك جهوده تجاه حالة استمرار دور الحوثيين وحلفائهم في التعويق ورفض الاستجابة لمقترحات المبعوث الخاص ومبادراته، وفي هذا الصدد، سيتخذ التحالف جميع التدابير المناسبة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية والوصول التجاري، ووضع حد للاتجار بالأسلحة والذخائر للحوثيين وحلفائهم وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكدت بعثة المملكة العربية السعودية التزام المملكة وجميع أعضاء التحالف، بتقديم كل ما يلزم من دعم لحكومة وشعب اليمن للمساعدة في التغلب على جميع العقبات، التي تحول دون تحقيق السلام والأمن في اليمن والتخفيف من معاناة شعبها.