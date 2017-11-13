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«الشورى» يطالب ديوان المراقبة بالإفصاح عن غير المتعاونين مع «كشف الفساد»

«الشورى» يطالب ديوان المراقبة بالإفصاح عن غير المتعاونين مع «كشف الفساد»
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تواصل – الرياض:

دعا مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة إلى الكشف عن الجهات والأجهزة الحكومية المخالفة والتي تمارس الفساد ولا تتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة».

وكان ديوان المراقبة قد كشف عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد من بعض الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة مع طلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير، وهي تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل.

وأكدت اللجنة الرقابية بالمجلس، في التقرير الذي سيناقش في جلسة المجلس بعد غد (الأربعاء)، أن مثل هذا التصرف لا يتوافق مع نظام ديوان المراقبة الذي جاء عاماً من دون استثناء، وفقاً لـ”الحياة”.

من جانبها أكدت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس إلى أنها في حاجة إلى معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، وكذلك تحديد المخالفة ونوعيتها.

وأشارت إلى أن تقرير “الديوان” جاء خالياً من تحديد تلك الجهات، والمبررات التي تسوقها في هذا الشأن، كما لم يوضح التقرير الإجراءات التي اتخذها الديوان في حق تلك الجهات، بما في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية بحق الموظفين المنسوب إليهم ذلك التصرف.

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