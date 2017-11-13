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ضحايا زلزال إيران: 207 قتلى و1700 جريح و70 ألف مُشرد

ضحايا زلزال إيران: 207 قتلى و1700 جريح و70 ألف مُشرد
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تواصل – الوكالات
نقلت وسائل الإعلام عن مصادر في طهران، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم كرمانشاه غرب البلاد، أمس الأحد، ارتفع إلى 207 قتلى و1700 جريح.
وسقط الكثير من الضحايا في بلدة سرب الذهب الواقعة على بعد 15 كيلومتراً من الحدود مع العراق، والتي تبعد نحو 32 كيلومتراً عن مركز الزلزال، حسبما ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
وقال فرهاد تجري، النائب في البرلمان عن مدينة سربل ذهاب، إن المشفى الوحيد في المدينة انهار، وإن العديد من الأطباء والمرضى باتوا تحت الأنقاض.
وأعلن المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية للغاز عن إغلاق محطة إيلام للغاز لدواعٍ أمنية، علماً أن مدينة إيلام هي من المدن التي ضربها الزلزال.
وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مصدر في الهلال الأحمر، أن نحو 70 ألف شخص بحاجة لمساكن مؤقتة نتيجة الزلزال في المناطق الغربية بإيران، وأن عدد المشردين مرجح للارتفاع.
وترك كثير من الناس منازلهم في مناطق واسعة من إيران والعراق، خوفا من انهيارها على رؤوسهم، وفضلوا المبيت في الشوارع تحسبا لهزات أخرى.
وفي الساعات القليلة الأولى بعد الزلزال، تم تسجيل 12 هزة ارتدادية بقوة ما بين 3,6 إلى 4,7 درجة على مقياس ريختر.

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