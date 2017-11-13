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«التنمية الاجتماعية»: 27% من قروض الأسرة تذهب للأرامل والمطلقات والمهجورات

«التنمية الاجتماعية»: 27% من قروض الأسرة تذهب للأرامل والمطلقات والمهجورات
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تواصل – الرياض:

كشف بنك التنمية الاجتماعية عن تقديمه 7020 قرض أسرة لمواطنات خلال العام الماضي 2016، مقابل 26065 قرضاً للرجال.

وأوضح البنك وفقاً لـ”الوطن” أن قروض الأسرة المقدمة للنساء نسبة 27% تقريباً من إجمالي قروض الأسرة، وشملت قائمة الحاصلات على القروض عاملات في القطاعين العام والخاص، وربات منازل ينتمين إلى 3 فئات من المجتمع، هي «الأرامل، المطلقات، المهجورات».

وبحسب بيانات إحصائية صادرة عن البنك، فقد تراجع عدد «قروض أسرة» التي قدمها البنك للنساء خلال عام 2016 بنسبة تصل إلى 59 % تقريباً مقارنة مع عام 2015، الذي بلغ خلاله عدد قروض الأسرة المقدمة للنساء 16988 قرضاً.

وتصدرت مدينة الرياض عدد قروض الأسرة الممنوحة للنساء بـ946 قرضاً، تليها جازان بـ518، فيما حلت القريات في ذيل القائمة بـ73 فقط.

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