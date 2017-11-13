صحة جازان: واقعة «فئران التنويم» صحيحة

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قالت الشؤون الصحية بمنطقة جازان، إن واقعة اصطياد فئران بمادة لاصقة في قسم تنويم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، التي تم نشر صورها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صحيحة.

وأوضح المتحدث باسم الشؤون الصحية في منطقة جازان، نبيل غاوي، أنه تم رصد الملاحظة بأحد أقسام التنويم التي سيتم تأهيلها خلال المرحلة القادمة، وتم نقل مصيدة الفئران من الموقع المخصص لها إلى جوار سرير طبي بغرفة التنويم لغرض التصوير، وتم التعامل مع الحدث في حينه واستدعاء شركة الصيانة لمعالجة الوضع والتحقق من المسببات.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع القوارض والحشرات وفق الآلية المتبعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي للمنشأة التي تخضع لمشروع إحلال للبنية التحتية، وتهدف إلى معالجة جميع هذه الملاحظات وتحسين وتطوير بيئة العمل داخل المنشأة.