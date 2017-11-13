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إحصائية: 3 آلاف مواطن ووافد يغادرون سوق العمل يومياً

إحصائية: 3 آلاف مواطن ووافد يغادرون سوق العمل يومياً
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تواصل – الرياض:

خرج من سوق العمل نحو 302.473 وافدا منذ بداية العام الحالي وحتى سبتمبر الماضي، أي ما يقارب 1120 وافدا يغادرون السوق بشكل يومي، في حين خرج من القطاع الخاص نحو نصف مليون مواطن، أي نحو 1881 موظفا يومياً، وبذلك يبلغ عدد المغادرين سوق العمل من الوافدين والمواطنين 3001 عامل يوميا.

في المقابل ارتفع عدد المواطنات الداخلات إلى السوق ليصل عددهن إلى 514.860 مع نهاية سبتمبر بعد أن كان عددهن 505.185 نهاية العام الماضي 2016، بحسب إحصائية، صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبلغ عدد المشتركين غير السعوديين «ذكور وإناث» مع نهاية سبتمبر من العام الجاري، 8.210 ملايين، مقارنةً بنهاية 2016، حيث كان عددهم 8.513 ملايين، فيما بلغ عدد المشتركين السعوديين «ذكور وإناث» 1.890 مليون، مقارنةً بالعام الماضي 1.878 مليون مشترك.

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