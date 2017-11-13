الثقافة والإعلام: حرية التعبير مكفولة للجميع وتجاوزات المغردين قضايا خاصة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها
أقرا الخبر
ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

ضباب كثيف بالحدود الشمالية.. وتدهور الرؤية بطرق «طريف» وما بجوارها

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء
أقرا الخبر
بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

بالصور.. خادم الحرمين الشريفين يزور مسجد قباء

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس
أقرا الخبر
«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

«تعليم تبوك» تُودع 3.5 ملايين ريال في حسابات المدارس

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

ترشيحاتنا

مواطنة ترزق بـ 6 توائم بالرياض و60 طبيبا أشرفوا على ولادتها..بحالة جيدة وأطفالها

مواطنة ترزق بـ 6 توائم بالرياض و60 طبيبا أشرفوا على ولادتها..بحالة جيدة وأطفالها

الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

الحريري: لم يجبرني أحد على الاستقالة.. وحياتي مهددة من نظام «الأسد»

«النيابة العامة» تحذر الموظفين الحكوميين من التورط في هذه الأمور

«النيابة العامة» تحذر الموظفين الحكوميين من التورط في هذه الأمور

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

مصادر: تعديل رسوم تدريب «رخصة القيادة».. 70 ريالاً للساعة

الثقافة والإعلام: حرية التعبير مكفولة للجميع وتجاوزات المغردين قضايا خاصة

الثقافة والإعلام: حرية التعبير مكفولة للجميع وتجاوزات المغردين قضايا خاصة
0

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الثقافة والإعلام حرصها الدائم على حرية التعبير في وسائل الإعلام وفقا للنظام الشرعي والنظامي في المملكة، مشددة على أنها لا تتابع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا موقع «تويتر» فيما يتعلق بالإساءات الفردية بين المستخدمين، وأن على أي متضرر التقدم للوزارة بشكوى رسمية.

ووفقا لـ”الوطن” فقد أوضح هاني الغفيلي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عدم متابعة هذه المواقع يأتي تطبيقا للمادة الثامنة من نظام المطبوعات والنشر التي تنص على أن «حرية التعبير عن الرأي مكفولة في مختلف وسائل النشر، وذلك في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية».

وشدد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام أن على أن من تثبت إساءته لاستخدام وسائل الإعلام، سواء كانت ورقية أو تلفزيونية أو إذاعية أو إلكترونية، تتم إحالة قضيته إلى اللجان القضائية للبت في أمره.

وبين أن هناك آلية تعتمدها الوزارة لاستقبال الشكاوى والنظر والبت فيها، ويتم ذلك عن طريق الإدارات المعنية باستقبال الشكاوى داخل الوزارة، حيث تستلم الشكوى من أي شخص يدعي تضرره من تجاوز معين في أي وسيلة كانت، ثم تحال الشكوى إلى اللجان القضائية داخل الوزارة للتحقيق والبت فيها.

وذكر الغفيلي أن الحقوق الخاصة تلزم المتضرر بالتقدم للجان النظر بالدعوى وفقا لنظام المطبوعات والنشر. وقال: «اللجان القضائية الإعلامية المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر مهمتها النظر في القضايا الإعلامية المختلفة».

وكان قدر انتشر  خلال الأيام الماضي بشكل واسع تطاول كثير من مستخدمي موقع «تويتر» ضد بعضهم، وانتشرت كذلك اتهامات، منها التشكيك في الوطنية والتخوين، وامتد الأمر إلى السب والتطاول على الأشخاص.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

السديس: نجاح موسم الحج خيبة أمل للمغرضين والحاقدين

السديس: نجاح موسم الحج خيبة أمل للمغرضين والحاقدين

المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة: إحالة الدكتور على الربيعي للجنة مخالفات النشر

المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة: إحالة الدكتور على الربيعي للجنة مخالفات النشر

«الثقافة والإعلام»: خطة لتطوير «الإذاعة والتليفزيون» بالتعاون مع شركات عالمية

«الثقافة والإعلام»: خطة لتطوير «الإذاعة والتليفزيون» بالتعاون مع شركات عالمية

«تويتر» تُطلق تحديثات جديدة لمنع الإساءة والتحرش على الشبكة

«تويتر» تُطلق تحديثات جديدة لمنع الإساءة والتحرش على الشبكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>