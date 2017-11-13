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العلماء يكتشفون «سر» ظهور الشعر الأبيض

العلماء يكتشفون «سر» ظهور الشعر الأبيض
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تواصل – وكالات:

ظهرت على مدى السنوات المنصرمة عدة أسباب حول ظهور الشعر الأبيض منها ما عرف بمرحلة “الموت المبرمج”، أو توقف الخلايا الصباغية عن إنتاج اللون، إلا أن جميعها فسر إلى حد ما آلية ظهور الشعر الأبيض دون أن يعطي “تفاصيل دقيقة” عنها.

مجموعة من العلماء توصلوا على ما يبدو إلى فك لغز الشعر الأبيض والصلع أيضاً، بحسب دراسة حديثة نشرت مؤخراً في دورية Genes & Development، بحسب ما أفادت مجلة “تايم”.

فبينما كان مجموعة علماء من جامعة ساوثرن تاكساس (University of Texas Southwestern Medical Center) يجرون أبحاثاً على نوع معين من الأمراض الجينية النادرة على فئران مختبرات، اكتشفوا أن بروتينا يسمى KROX20 يتحول في خلايا الجلد التي تتبدل وتنتج بالتالي بروتينا آخر يسمى عامل الخلايا الجذعية (stem cell factor).

واكتشف العلماء أنه لدى الفئران على الأقل، يصبح هذان البروتينيان مهمين في عملية الصلع و”الشيب” أو إنتاج الشعر الأبيض، فحين أوقف العلماء إنتاج KROX20، توقف نمو شعر الفئران وفي نهاية المطاف أضحت “صلعاء” أو دون شعر. وعندما حذفوا ( stem cell factor)، أصبح وبر الفئران أبيض.

وتعليقاً على هذا الاستنتاج، قال الباحث الرئيسي الدكتور لو لي، والأستاذ المشارك في الدراسة في المركز الطبى الجنوبى بجامعة تكساس: “إنه على الرغم من أن هذا المشروع بدأ في محاولة لفهم كيفية تشكيل أنواع معينة من الأورام، فقد انتهى بنا المطاف بمعرفة لماذا يصبح لون الشعر أبيض كما اكتشفنا هوية الخلية التي تؤدي مباشرة إلى ذلك”.

وأضاف: “هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم ما إذا كانت العملية تعمل بشكل مماثل لدى البشر”. وقال “مع هذه المعرفة نأمل أن نتمكن في المستقبل من خلق مركب موضعي معين يصحح هذه المشاكل التجميلية”.

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