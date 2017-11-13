القريات.. القبض على مواطنين غيرا مسارهما بعد رؤية أمن الطرق

تواصل – القريات:

كشفت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة القريات عن تمكنها من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، قاما بتغيير مسارهما، بعد رؤية قوات الأمن، لتكون المفاجأة في العثورة معهما على (2 مسدس، و 125 ذخيرة حية، وجهازي لاسلكي، وصاعقي كهرباء و20 جهازا ذكيا، ومبلغ مالي، و5 كشافات ضوئية).

وفي التفاصيل، أعلنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة القريات، أنها أوقفت مواطنين بعد مطاردة مركبتهما وتغير مسارهما أثناء إقامة نقطة ضبط أمني.

وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، إنه في الساعة الثانية والربع من فجر أمس (الأحد) وأثناء إقامة نقطة ضبط أمني من القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة القريات تمت ملاحظة مركبة غيرت مسارها عن النقطة والهرب ومتابعتها وإيقافها اتضح أن فيها مواطنين بالعقد الثالث من العمر وبتفتيش المركبة عثر على 2 مسدس مع 125 ذخيرة حية، 2 جهاز لاسلكي، 2 صاعق كهربائي، 20 جهازا ذكيا، مبلغ مالي، 5 كشافات ضوئية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة “الجوف” أنه تمت إحالتهما لمركز شرطة الفيصلية وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص.