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نائب رئيس اليمن يتأكد من جاهزية «جنود مأرب» لإفشال مشروع إيران

نائب رئيس اليمن يتأكد من جاهزية «جنود مأرب» لإفشال مشروع إيران
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تواصل- وكالات:

زار نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، عدداً من معسكرات التدريب والاستقبال بمحافظة مأرب لتفقد أحوال الجنود والاطلاع على مستوى الأداء.

وكان في استقبال نائب رئيس الجمهورية خلال الزيارة اللواء الركن خالد الأشول مدير دائرة العمليات الحربية والعميد الركن عبدالرقيب عبدالوهاب القحطاني قائد مراكز التدريب والاستقبال وقادة معسكرات التدريب والمدربين الضباط.

وحسب وكالة سبأ ، فقد استمع نائب الرئيس خلال جولته التفقدية إلى ما حققته تلك المعسكرات من نجاحات كبيرة في الاستقبال والتدريب والتأهيل للمقاتلين من أبطال الجيش الوطني والمنضمين من أحرار اليمن من مختلف المحافظات، مشيداً بالجهود المبذولة في سبيل تأهيل الجندي اليمني وتدريبه ليخوض المعارك الوطنية بثقة وإيمان واحترافية عسكرية.

ونقل نائب رئيس الجمهورية في زيارته تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي الذي يولي منتسبي الجيش الوطني وتسوية وضعهم وتأهيلهم وبناء قدراتهم أولوية قصوى.

وحثّ نائب الرئيس المتدربين على بذل مزيد من الجهد في التدريب الميداني لأهمية أن يتحلى جيش الوطن بكفاءة عالية قادرة على خوض المعارك ضد خصوم الوطن وإلحاق الهزيمة بهم وحماية اليمنيين وإرادتهم الشعبية، مشيراً إلى أن العرق في الميدان يوفر قطرة دم في ميدان المعركة.

وشكر نائب رئيس الجمهورية جهود قادة معسكرات التدريب ومعنويات المتدربين الأبطال الذين رددوا هتافات وطنية “بالروح.. بالدم.. نفديك يا يمن”.

واستمع نائب الرئيس في جولته التفقدية إلى متطلبات معسكرات التدريب واحتياجاتهم، موجهاً بتوفير تلك الاحتياجات ومضاعفة الجهود للاستمرار في التدريب وحشد الطاقات لتأهيل القادة والجنود.

كما استمع إلى أبنائه الجنود من منتسبي المعسكرات الذين عبروا عن ترحيبهم بزيارة نائب رئيس الجمهورية وفرحتهم بتواجده بين صفوفهم، مؤكدين جاهزيتهم واستعدادهم المشاركة في صد هجمات الانقلابيين والعمل على إفشال مشروع إيران في اليمن.

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