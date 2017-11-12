توقعات الأرصاد: غبار على وسط المملكة وسماء غائمة على مرتفعات الجنوب

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الشرقية ،الرياض ، الحدود الشمالية ، الجوف وحائل ) كذلك على الاجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة ، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جنوب غرب المملكة مع فرصة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .