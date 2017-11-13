مواطنة ترزق بـ 6 توائم بالرياض و60 طبيبا أشرفوا على ولادتها..بحالة جيدة وأطفالها

تواصل – الرياض

رزقت مواطنة بستة توائم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، وهي حالة طبية غير مسبوقة لمريضة في المدينة الطبية.

وقال د.أسامة التويجري استشاري النساء والولادة وطب الأجنة ، المواطنة أدخلت للمدينة الطبية لخطورة الحالة، وتقديم الرعاية الطبية الفائقة للأجنة وللأم.

وأضاف “التويجري”، امتدت فترة الحمل بفضل الله لتصل إلى الشهر الثامن، وتقرر بعد ذلك إجراء عملية قيصرية بمشاركة فريق طبي وصل عدده إلى 60 طبيبا من النساء والولادة والعناية المركزة للأطفال والتخدير وأيضا من التمريض، لتتجاوز المريضة بعد ذلك مرحلة الخطر حتى بعد الولادة وتصبح بحالة طبية جيدة، والأجنة كذلك في حالة سليمة ومستقرة مع بقائهم تحت الملاحظة في الحضانة لمدة قد تصل لشهر.

وأكد “التويجري”، أن المتعارف في مثل هذه الحالات أن تتم الولادة في وقت مبكر من الشهر السابع، ومن النادر أن تصل المريضة للشهر الثامن، إلا أن هذه المريضة استمر حملها ولله الحمد حتى الشهر الثامن، طبقاً لـ “الرياض”.