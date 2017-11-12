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«الشورى» يطالب ديوان المراقبة بالكشف عن الجهات الحكومية المخالفة

«الشورى» يطالب ديوان المراقبة بالكشف عن الجهات الحكومية المخالفة
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تواصل – الرياض:

طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة، بالكشف عن الجهات والأجهزة الحكومية المخالفة، التي لا تتعاون مع الجهات الرقابية، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة مع طلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات.

وأكد المجلس، أنه يبحث عن معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد المخالفة ونوعيتها، وذلك لكشف الديوان عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد في الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، بحسب ‘‘الحياة‘‘.

كما يناقش المجلس – في جلسة بعد غد الأربعاء، نظام مكافحة الرشوة، للحد من الفساد الإداري والمحسوبية والعلاقات الاجتماعية على حساب الكفاءة، والحد من استغلال الوظيفة، وعدم شمول نظام مكافحة الرشوة موظفي القطاع الخاص.

 

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