الجوف.. مصادرة وإتلاف طن و140 لتر زيت زيتون بدومة الجندل (صور)

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تواصل – أحمد الرمال:

ضبط مراقبو صحة البيئة في بلدية محافظة دومة الجندل برئاسة الدكتور أحمد الهريويل أثناء الجولات التفتيشية على المستودعات الغذائية عددا كبيرا من علب زيت الزيتون المستورد والتي تقدر الكمية بوزن طن و 140 لتر معد للتوزيع على المحلات التجارية.

وتم مصادرة وإتلافها الكميات المضبوطة وذلك بسبب إعادة التعبئة في علب صغير ومخالفة للشروط التعبئة والتخزين والنقل وسوء النظافة وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المستودع وتسجيل الغرامة المستحقة بحق المخالفين.

وشدد رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن عبدالرحمن المغرق بتكثيف الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية حفاظاً على سلامة وصحة المواطنيين والمقيمين، ويمكن تقديم البلاغات عبر الرقم 940  بلدية دومة الجندل.

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